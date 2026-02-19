Die Linie N6 wurde mit der Eröffnung des Adventsmarktes bereits im November erweitert. Nun gibt es eine weitere Änderung.

Reaktion auf Erweiterung der Nachtlinie N6 - Neue Haltestelle im Dessauer Zentrum eingerichtet

Die neue Haltestelle an der Hauptpost in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) hat für die Nachtlinie N6 ab sofort die zusätzliche Haltestelle „Hauptpost“ eingerichtet.

„Damit verbessert sich die Erreichbarkeit der Innenstadt in den Abend- und Nachtstunden. Zentrale Ziele rücken näher zusammen, Wege werden kürzer und Umstiege können teilweise entfallen“, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke mit.

Die Linie N6 wurde bereits im November erweitert und fährt seit Beginn des Dessauer Adventsmarktes zusätzlich über die Haltestelle „Theater“, „Nantegasse“ und „Ferdinand-von-Schill-Straße“. So profitieren unter anderem Besucher des Anhaltischen Theaters sowie Fahrgäste aus Roßlau und Meinsdorf von einer besseren Anbindung an die Dessauer Innenstadt.