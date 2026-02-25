Weil die Vereine in Westdorf in diesem Jahre mehr Geld beantragt haben, muss gekürzt werden. Wie das ausgegangen ist.

Feuerwehr-Jubiläum im Blick: Warum die meisten Westdorfer Vereine 2026 weniger Geld bekommen

Der Sportverein von Traktor Westdorf hat mit 1.000 Euro die Hälfte der beantragten Mittel bekommen.

Westdorf/MZ - 5.082 Euro hatte der Ortschaftsrat Westdorf in seiner jüngsten Sitzung für Feste und andere Vorhaben an die Vereine der Ortschaft zu verteilen. Weil das jedoch weniger Geld war, als die sechs Vereine in diesem Jahr beantragt hatten, musste der Ortschaftsrat die finanziellen Zuweisungen kürzen.