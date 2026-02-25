Das Volksbad in Roitzsch wird 100. Mit einem Geschenk, das sich die Nutzer der historischen Freizeitanlage wünschen, dürfte es allerdings nichts werden.

Volksbad Roitzsch feiert 2027 den 100. Geburtstag - Warum es morgens weiter geschlossen bleibt

