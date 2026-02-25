weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Kein finanzieller Spielraum: Volksbad Roitzsch feiert 2027 den 100. Geburtstag - Warum es morgens weiter geschlossen bleibt

Jetzt live
Revanche oder Favoritensieg? HFC-Frauen fordern erneut den FCM
Revanche oder Favoritensieg? HFC-Frauen fordern erneut den FCM

Kein finanzieller Spielraum Volksbad Roitzsch feiert 2027 den 100. Geburtstag - Warum es morgens weiter geschlossen bleibt

Das Volksbad in Roitzsch wird 100. Mit einem Geschenk, das sich die Nutzer der historischen Freizeitanlage wünschen, dürfte es allerdings nichts werden.

Von Jan Wätzold 25.02.2026, 18:00
Blick auf das Volksbad in Roitzsch.
Blick auf das Volksbad in Roitzsch. Foto: Thomas Schmidt

Roitzsch/MZ. - Nächstes Jahr ist es so weit: Das Volksbad in Roitzsch feiert 2027 seinen 100. Geburtstag. Mit einem Geschenk, das sich die Nutzer der historischen Freizeitanlage wünschen, dürfte es allerdings nichts werden.