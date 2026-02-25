Ein Drogenjunkie hat sich mit Beamten eine wilde Verfolgungsjagd geliefert und warf dabei Rauschgift aus dem Fahrerfenster. Was bei einer Hausdurchsuchung alles gefunden worden ist.

33-Jähriger flüchtet vor Polizei und hat Drogen in Mikrowelle versteckt

Der Angeklagte sitzt in der JVA Burg und muss sich vor dem Landgericht wegen des Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten.

Könnern/Magdeburg/MZ. - Mehrere Schutzengel müssen an jenem Winterabend in der Region Könnern unterwegs gewesen sein. Denn dieser Vorfall, nun am Landgericht Magdeburg verhandelt, hätte tödliche Folgen sowohl für den möglichen Verursacher als auch für völlig unbeteiligte Menschen haben können.