Integration im und Kosten für den Burgenlandkreis Was in Weißenfels und Umgebung mit Blick auf die ukrainischen Kriegsflüchtlinge positiv und was negativ läuft
Rund 4.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge leben derzeit im Burgenlandkreis. Wie deren Einbeziehung in Arbeit, Schule und Gesellschaft funktioniert und welche Ausgaben durch einen Teil von ihnen entstehen.
25.02.2026, 18:00
Weißenfels/MZ. - Seit vier Jahren tobt nun der Krieg in der Ukraine und hat Hunderttausende Menschen zur Flucht aus ihrem Heimatland bewogen. Insgesamt 4.011 ukrainische Kriegsflüchtlinge leben derzeit im Burgenlandkreis.