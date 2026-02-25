Rund 4.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge leben derzeit im Burgenlandkreis. Wie deren Einbeziehung in Arbeit, Schule und Gesellschaft funktioniert und welche Ausgaben durch einen Teil von ihnen entstehen.

Was in Weißenfels und Umgebung mit Blick auf die ukrainischen Kriegsflüchtlinge positiv und was negativ läuft

Integration im und Kosten für den Burgenlandkreis

Die schulische Integration der ukrainischen Kinder und Jugendlichen bewertet die Kreisverwaltung positiv, obwohl nicht alle der Schulpflicht nachkommen.

Weißenfels/MZ. - Seit vier Jahren tobt nun der Krieg in der Ukraine und hat Hunderttausende Menschen zur Flucht aus ihrem Heimatland bewogen. Insgesamt 4.011 ukrainische Kriegsflüchtlinge leben derzeit im Burgenlandkreis.