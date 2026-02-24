Cannabis-Produktion Illegale Hanf-Plantage in Eisleben: Aufgeflogen über Krypto-Handys
Sie sollten abhörsicher sein, die Krypto-Handys, die auch die beiden jetzt vor Gericht stehenden Niederländer nutzten. Sie und die illegale Hanf-Plantage in Eisleben flogen darüber allerdings auf.
24.02.2026, 18:00
Eisleben/MZ. - Wie kam es eigentlich dazu, dass die illegale Hanf-Aufzucht in großem Stil in Eisleben aufgeflogen ist, wegen der zwei der Mittäter gerade in Halle am Landgericht auf der Anklagebank sitzen?