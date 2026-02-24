weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Cannabis-Produktion: Illegale Hanf-Plantage in Eisleben: Aufgeflogen über Krypto-Handys

Cannabis-Produktion Illegale Hanf-Plantage in Eisleben: Aufgeflogen über Krypto-Handys

Sie sollten abhörsicher sein, die Krypto-Handys, die auch die beiden jetzt vor Gericht stehenden Niederländer nutzten. Sie und die illegale Hanf-Plantage in Eisleben flogen darüber allerdings auf.

Von Susanne Christmann 24.02.2026, 18:00
In Saal 96 des Landgerichts in Halle wird über die Tatbeteiligung der beiden Niederländer verhandelt.
In Saal 96 des Landgerichts in Halle wird über die Tatbeteiligung der beiden Niederländer verhandelt. (Foto: Susanne Christmann)

Eisleben/MZ. - Wie kam es eigentlich dazu, dass die illegale Hanf-Aufzucht in großem Stil in Eisleben aufgeflogen ist, wegen der zwei der Mittäter gerade in Halle am Landgericht auf der Anklagebank sitzen?