In der Auseinandersetzung um höhere Löhne für die Beschäftigten der Autobahn GmbH ist die Laufzeit der zentrale Streitpunkt. Was Gewerkschaft und Arbeitgeberseite unter einem „fairen Angebot“ verstehen.

Für mehr Lohn und Anerkennung: Warnstreik der Autobahn-Beschäftigten in Halle

Im Rahmen des Warnstreiks zogen Beschäftigte der Autobahn GmbH am Dienstag durch Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die Laufzeit macht den Unterschied. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde für die bundesweit 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Und das bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Autobahn GmbH bot zwar Anfang Februar eine Entgeltsteigerung von über sieben Prozent an - allerdings über einen Zeitraum von 29 Monaten.