Die Kommunale Wärmeplanung für die Stadt Bernburg ist deutlich eher fertig als gesetzlich gefordert. Welche neue Frist für die Umrüstung von Heizungsanlagen damit verbunden ist.

Vom Blockheizkraftwerk in Friedenshall werden Teile Bernburgs über dicke Rohrstränge mit Fernwärme versorgt.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg hat ihre Hausaufgaben gemacht und weit vor der gesetzlichen Frist 30. Juni 2028 eine sogenannte Kommunale Wärmeplanung (KWP) erstellen lassen. Sie zeigt auf, in welchen Stadt- und Ortsteilen sich in den nächsten Jahrzehnten der Fernwärme-Ausbau für die Stadtwerke wohl rentiert. Das zeitige Agieren könnte nun allerdings auch zahlreiche Hauseigentümer, die noch eine konventionelle Gas- oder Ölheizung tauschen wollen, unter Zugzwang bringen, sofern der Stadtrat das Konzept wie geplant im zweiten Halbjahr beschließt.