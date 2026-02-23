Der Winter hat Halles Straßen schwer zugesetzt. Von tiefen Löchern geht Gefahr aus. Das Problem: Ohne bestätigten Etat sind die Stadt weitgehend die Hände gebunden. Wie schlimm die Lage auf den Straßen wirklich ist.

„Absolute Katastrophe“ - Schlaglöcher in Halle tief wie nie - Straßensperrungen stehen bevor

Ein ganz gefährliches Schlagloch lauert in der Volkmannstraße an der Nordausfahrt des Riebeckplatzes.

Halle (Saale)/MZ. - Rums, rums, rums: In der Volkmannstraße in Halle krachen Lkw und Autos an der nördlichen Ausfahrt des Riebeckplatzes reihenweise in ein mittlerweile 18 Zentimeter tiefes und fast 50 Zentimeter langes Loch. Der „Reifenkiller“ ist nur einer von vielen Kratern, die der Winter zurückgelassen hat. Gefühlt ist es so schlimm wie noch nie auf Halles Straßen. Müssen einige von ihnen bald gesperrt werden, weil die Stadt kein Geld für Reparatur und Sanierung hat?