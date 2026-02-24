Der Jugendhilfeausschuss Dessau-Roßlaus hat ein verlässliches Alternativangebot zum seit Jahren inaktiven Spielmobil erarbeitet. Warum das „Raxli Faxli“-Zirkusmobil wohl keine Zukunft hat.

Spielmobil verbleibt wohl bei Dekita - Ist ein verlässliches Alternativangebot vom Tisch?

Dessau-Roßlau/MZ. - Seit Jahren schon fährt das Spielmobil nicht. Nun hat im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (Dekita) für Verwirrung gesorgt, dass das Spielmobil im Wirtschaftsplan der Dekita abgebildet ist, obwohl es eine anderslautende Beschlussvorlage im Jugendhilfeausschuss gab.