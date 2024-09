Kauf eines Fahrzeugs scheitert bei der Dekita am Geld

Unter anderem Kinder in Mildensee hatten das Fahrzeug gestaltet.

Dessau/MZ. - Spielen am und im Spielmobil konnten Dessau-Roßlaus Kinder in diesem Jahr nicht. Zwar hatte die Dekita, als Trägerin dieses mobilen Freizeitangebotes, angekündigt, das Angebot ab Mai/Juni wieder zu aktivieren, doch das scheiterte an einem fehlenden Fahrzeug.