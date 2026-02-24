Tino Simon und Insa Christiane Hennen berichten während des Geschichtenfrühstücks im Annaburger Porzellaneum, welche Projekte aktuell rund um das Schloss Lichtenburg geschehen.

Wie geht es weiter mit Schloss Lichtenburg? Förderverein stellt Pläne vor

Eines von vielen eingelagerten Altarteilen, das seinen Platz künftig wieder in der Schlosskirche finden soll: eine Jesus-Figur, die schwerbend aufbewahrt wird.

Annaburg/MZ. - Wie geht es weiter mit Schloss Lichtenburg? Dieses Thema stieß auf großes Interesse während des Geschichtenfrühstücks im Annaburger Porzellaneum. Das zeigten auch die vielen Fragen und Ergänzungen im Anschluss an den Vortrag, berichtet Karin Reihs, die Mitglied des Fördervereins Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg ist.