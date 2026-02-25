Nach Auseinandersetzungen unter Schülern am Ascherslebener Gymnasium Stephaneum eskaliert die Lage. Was passiert ist und was ein Vater kritisiert.

Eskalation auf dem Schulhof: Sechstklässler wird am Ascherslebener Gymnasium geschlagen und bedroht

Nach einem Bedrohungsfall am Ascherslebener Gymnasium Stephaneum hat auch die Polizei am Dienstag und Mittwoch sofort Maßnahmen ergriffen.

Aschersleben/MZ - Eine Auseinandersetzung zwischen Schülern des Stephaneums hat in dieser Woche weitreichende Konsequenzen nach sich gezogen. Taschenkontrollen, Gefährderermahnungen und der zeitweise Ausschluss zweier Schüler vom Unterricht markieren vorläufig den Höhepunkt der Ereignisse. Auch die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.