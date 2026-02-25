Ein Anwohner aus Starsiedel beklagt sich über zu viel Lärm durch Lkw von einer Spedition. Zuerst wollte sich der Unternehmer Jan Schneller nicht dazu äußern. Nun aber macht er seinem Unverständnis über die Kritik doch Luft. Das sagt der Speditions-Inhaber.

Lkw einer Spedition in Starsiedel sollen regelmäßig mit laufenden Motoren auf dem Gelände stehen. Einen Nachbarn stört das.

Starsiedel - Mit Unverständnis habe er die Vorwürfe zur Kenntnis genommen, die ein Nachbar gegen ihn erhebt, sagt Jan Schneller. Der Speditionsunternehmer hat sich den Zorn von Anwohner David Michael Foksa zugezogen, der behauptet, dass vor allem an Wochenenden auf dem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel Lkw im Stand laufen würden. Foksa führt darüber Buch, veröffentlicht Videos auf Facebook und hat Schneller bei Stadt und Landkreis angezeigt.