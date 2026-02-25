Die geschützten Nagetiere sorgen im Burgenlandkreis entlang der Rippach und der Unstrut stetig für Probleme. Welche das sind und wie dagegen vorgegangen wird.

Dieser Biber wurde verletzt am Mühlgraben bei Zeitz gefunden, gesund gepeppelt und anschließend wieder ausgesetzt.

Zeitz/MZ. - Der Biologen Freud ist manch anderer Leid. Denn der Biber breitet sich im Burgenlandkreis zunehmend aus, was im Hinblick darauf, dass es sich um eine geschützte Tierart handelt, positiv ist, während deren Dämme aber gelegentlich zu Überschwemmungen und somit zu Problemen entlang der Fließgewässer wie etwa an der Rippach bei Wählitz führen.