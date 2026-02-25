Vorbereitung auf Notlagen Blackout- und Krisenvorsorge: Ist Weißenfels auf mögliche Angriffe und Sabotagen vorbereitet?
Wie gut der Burgenlandkreis auf mögliche Angriffe, Blackouts und Notlagen vorbereitet ist und was jeder Einzelne zur Vorsorge tun kann, erläuterte Innenministerin Tamara Zieschang bei einer CDU-Veranstaltung im Hotel Jägerhof in Weißenfels.
25.02.2026, 13:30
Weißenfels/MZ. - In Weißenfels kamen CDU-Politiker, Mitglieder der Hilfsorganisationen, wie THW und Maltester, und Bürgerinnen und Bürger zusammen, um über die veränderte Sicherheitslage in Sachsen-Anhalt und im Burgenlandkreis zu sprechen. Bevölkerungs- und Katastrophenschutz standen dabei im Mittelpunkt.