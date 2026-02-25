weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Blackout- und Krisenvorsorge: Ist Weißenfels auf mögliche Angriffe und Sabotagen vorbereitet?

Wie gut der Burgenlandkreis auf mögliche Angriffe, Blackouts und Notlagen vorbereitet ist und was jeder Einzelne zur Vorsorge tun kann, erläuterte Innenministerin Tamara Zieschang bei einer CDU-Veranstaltung im Hotel Jägerhof in Weißenfels.

Von Katharina-Luise Kittler 25.02.2026, 13:30
Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch, Ministerin für Inneres und Sport Tamara Zieschang, THW-Ortsbeauftagter Eike Waldmann und kommunalpolitischer Sprecher Tobias Kroll (v.l.) informierten zur Vorbereitung auf Krisensituationen und beantworteten die Fragen der Teilnehmenden. Foto: Katharina-Luise Kittler

Weißenfels/MZ. - In Weißenfels kamen CDU-Politiker, Mitglieder der Hilfsorganisationen, wie THW und Maltester, und Bürgerinnen und Bürger zusammen, um über die veränderte Sicherheitslage in Sachsen-Anhalt und im Burgenlandkreis zu sprechen. Bevölkerungs- und Katastrophenschutz standen dabei im Mittelpunkt.