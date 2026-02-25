Wie gut der Burgenlandkreis auf mögliche Angriffe, Blackouts und Notlagen vorbereitet ist und was jeder Einzelne zur Vorsorge tun kann, erläuterte Innenministerin Tamara Zieschang bei einer CDU-Veranstaltung im Hotel Jägerhof in Weißenfels.

Blackout- und Krisenvorsorge: Ist Weißenfels auf mögliche Angriffe und Sabotagen vorbereitet?

Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch, Ministerin für Inneres und Sport Tamara Zieschang, THW-Ortsbeauftagter Eike Waldmann und kommunalpolitischer Sprecher Tobias Kroll (v.l.) informierten zur Vorbereitung auf Krisensituationen und beantworteten die Fragen der Teilnehmenden.

Weißenfels/MZ. - In Weißenfels kamen CDU-Politiker, Mitglieder der Hilfsorganisationen, wie THW und Maltester, und Bürgerinnen und Bürger zusammen, um über die veränderte Sicherheitslage in Sachsen-Anhalt und im Burgenlandkreis zu sprechen. Bevölkerungs- und Katastrophenschutz standen dabei im Mittelpunkt.