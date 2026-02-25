Gemeinsam für die Feuerwehr Hettstedter Feuerwehrverein bittet um Unterstützung: „Ein Anhänger würde uns viel erleichtern“
Manchmal fehlen nur scheinbar kleine Summen. Der Feuerwehrverein Hettstedt braucht gut 1.000 Euro, um sich einen Anhänger mit Plane leisten zu können – ein Hilfsmittel, das die ehrenamtliche Arbeit spürbar erleichtern würde.
25.02.2026, 15:00
Hettstedt/MZ. - Kaum eine öffentliche, gemeinnützige Veranstaltung in Hettstedt, bei dem die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Feuerwehrwesens der Stadt (Feuerwehrverein) nicht mitmischen - als Organisatoren, Teil des Programms oder technische Helfer.