Manchmal fehlen nur scheinbar kleine Summen. Der Feuerwehrverein Hettstedt braucht gut 1.000 Euro, um sich einen Anhänger mit Plane leisten zu können – ein Hilfsmittel, das die ehrenamtliche Arbeit spürbar erleichtern würde.

Hettstedter Feuerwehrverein bittet um Unterstützung: „Ein Anhänger würde uns viel erleichtern“

Gemeinsam für die Feuerwehr

Was der Feuerwehrverein Hettstedt braucht: so oder so ähnlich könnte der Anhänger aussehen. Wichtig: Er soll einer mit Plane sein.

Hettstedt/MZ. - Kaum eine öffentliche, gemeinnützige Veranstaltung in Hettstedt, bei dem die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Feuerwehrwesens der Stadt (Feuerwehrverein) nicht mitmischen - als Organisatoren, Teil des Programms oder technische Helfer.