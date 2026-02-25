Eine mysteriöse Serie von Brandsti­ftungen beschäftigt die Kripo in Sangerhausen. Sie bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe, um die Taten aufklären zu können.

Ein Fahrzeug der Kriminaltechnik im Einsatz in Halle-Neustadt. Auch nach den Bränden in der Sangerhäuser Gartenanlage wurden Spuren gesichert.

Sangerhausen/MZ. - Eine mysteriöse Serie an Brandstiftungen beschäftigt die Kripo in Sangerhausen. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan am Mittwoch bestätigte, hat es seit dem 14. Februar insgesamt drei Brandanschläge auf eine Gartenlaube in einer Gartensparte Am Brandrain gegeben.

Die erste Tat soll in der Zeit zwischen dem 14. und 19. Februar, die zweite in der Nacht vom 19. zum 20. und die dritte in der Nacht vom 20. bis 21. Februar geschehen sein. Im Umkreis des Tatortes seien Gummihandschuhe und eine Glasflasche gefunden worden, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt waren.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.100 Euro geschätzt. Er liegt nach Polizeiangaben nicht höher, weil die Feuer an dem Holzhaus zum Glück durch Zufall immer wieder von selbst ausgegangen sind.

Bei dem Besitzer der Laube handelt es sich nach MZ-Informationen um einen 60 Jahre alten Privatmann. Er hat laut Polizei in allen drei Fällen Anzeige erstattet.

Die Kripo bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Anschläge führen können, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben unter der Rufnummer 03475/67 02 93 zu melden.