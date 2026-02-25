Musikschulnachwuchs zeigt sein Können im Christophorushaus in Wolfen und zeigt dabei küntlerisches Talent.

Wolfen/MZ. - Musikalischer Nachwuchs rückt im Christophorushaus Wolfen ins Zentrum. Die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld-Wolfen veranstaltet ihr Konzert „Kleine Künstler – Große Töne“ und gibt Instrumentalanfängern sowie dem Kinderchor eine eigene Bühne. Beginn ist am Freitag, 27. Februar, um 16 Uhr.

23 Schülerinnen und Schüler gestalten das Programm. Vertreten sind Trompete, Klarinette, Querflöte, Violine, Violoncello, Gitarre, Akkordeon und vor allem Klavier. Johann Kutschbach eröffnet mit einer Fanfare, es folgen Beiträge von Elisa Ackermann, Marie Scharfe, Samara Plomitzer, Maxim Sukmanow, Emmanuel Kabitzsch, Palina Schütze, Nils Matthei, Oskar Kirchner, Elise und Klara Friedrich sowie vielen weiteren jungen Musikerinnen und Musikern.

Das Repertoire reicht von Mozart, Beethoven, Lully und Grieg bis zu Volksliedern und zeitgenössischen Stücken. Titel wie „Hündleinwalzer“, „Erste Tanzstunde“, „Räuber Hopse“, „Solveigs Lied“ oder „Freude, schöner Götterfunken“ verdeutlichen die Spannweite zwischen erstem Unterrichtsjahr und fortgeschrittener Ausbildung. Auch der Kinderchor aus Raguhn und Bitterfeld sowie die Singklasse aus Zörbig unter Leitung von Vreni Scheiter sind Teil des Programms. Die Musikschule setzt mit diesem Format bewusst auf frühe Auftrittserfahrungen.

Musikschulleiterin Lotta Göttsche betont: „Musik ist Gemeinschaft – mit anderen zusammenspielen, Freundschaften schließen, ein Team werden – lernen zu geben und zu nehmen.“ Ein öffentliches Konzert motiviere die Kinder, stärke Disziplin und Selbstvertrauen und mache Entwicklung sichtbar. Vorbereitet wurden die Beiträge von den jeweiligen Fachlehrkräften, darunter Fred Scheiter, Heidi Steger, Julia Hoffmann, Lydia Löwe, Diana Möhrke, Illidar und Juliana Schaburow sowie Katrin Lehnert, die auch die Korrepetition übernimmt.

Der Eintritt ist frei. Familien, Freunde und Interessierte sind eingeladen, die musikalische Arbeit der jüngsten live zu erleben.