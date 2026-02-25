Lange wurde über die Reform der Vergnügungssteuer in Halle diskutiert. Nun hat der Stadtrat die Neufassung beschlossen. Was das für die Clubs und die Spielhallen bedeutet.

Erleichterung bei Clubbetreibern in Halle: Neue Satzung der Vergnügungssteuer beschlossen

Entlastung für die Clubbetreiber in Halle im Stadtrat beschlossen.

Halle (Saale)/ MZ. - Seit September 2025 haben die Stadträte immer wieder über eine Reform der Vergnügungssteuer in Halle diskutiert. Es meldeten sich Spielhallenbetreiber zu Wort, aber auch Clubbetreiber brachten sich ein. Nun ist eine Entscheidung gefallen, die nicht alle Stadträte unterstützen.