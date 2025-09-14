In Halle steht die Vergnügungssteuer zur Debatte. Oberbürgermeister Alexander Vogt will mit einer Neufassung den Clubs der Stadt helfen. Wie die Stadt trotzdem mehr Steuern einnehmen will.

Entlastung für Clubs in Halle? Das sind Vogts Pläne für die Vergnügungssteuer

Vom Wegfall der Vergnügungssteuer würden die Clubs in Halle, wie die Drushba hier auf dem Foto, profitieren.

Halle (Saale)/ MZ. - Vor zwei Monaten bei der Klangkarawane hat Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) es bereits angekündigt: die Clubs in Halle sollen von der Vergnügungssteuer befreit werden. Nun geht der Vorschlag am kommenden Dienstag in den Finanzausschuss zur Beratung, um die Satzung neu zu fassen. Die Beschlussvorlage erklärt auch, wie der OB die ausfallenden Einnahmen für die Stadt ausgleichen will.