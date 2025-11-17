weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gefährlicher Pilz im Bahnhofspark: So prüft Quedlinburg Standsicherheit seiner Bäume

Sie gehören zu den prägenden Bäumen im Bahnhofspark in Quedlinburg: vier etwa 140 Jahre alte Eichen, die von einem Pilz befallen sind. Jetzt werden sie besonderen Belastungstests unterzogen.

Von Petra Korn Aktualisiert: 18.11.2025, 10:04
Das Zugseil wird in der Krone der etwa 140 Jahre alten Eiche im Bahnhofspark in Quedlinburg befestigt.
Das Zugseil wird in der Krone der etwa 140 Jahre alten Eiche im Bahnhofspark in Quedlinburg befestigt. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - An den Wurzelanläufen der etwa 140 Jahre alten Eiche sind verschiedene Sensoren angebracht, in der Krone des Baumes auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Quedlinburg ist ein Seil befestigt. Vorbereitungen für eine besondere Untersuchung: Diese wie drei weitere Eichenbäume im Bahnhofspark werden am Montag, 17. November, mit Zugversuchen einem Belastungstest unterzogen.