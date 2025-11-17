Sie gehören zu den prägenden Bäumen im Bahnhofspark in Quedlinburg: vier etwa 140 Jahre alte Eichen, die von einem Pilz befallen sind. Jetzt werden sie besonderen Belastungstests unterzogen.

Gefährlicher Pilz im Bahnhofspark: So prüft Quedlinburg die Standsicherheit seiner historischen Eichen

Das Zugseil wird in der Krone der etwa 140 Jahre alten Eiche im Bahnhofspark in Quedlinburg befestigt.

Quedlinburg/MZ. - An den Wurzelanläufen der etwa 140 Jahre alten Eiche sind verschiedene Sensoren angebracht, in der Krone des Baumes auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Quedlinburg ist ein Seil befestigt. Vorbereitungen für eine besondere Untersuchung: Diese wie drei weitere Eichenbäume im Bahnhofspark werden am Montag, 17. November, mit Zugversuchen einem Belastungstest unterzogen.