Ganz schön was los auf dem flachen Land in Mansfeld-Südharz. In Holdenstedt wurde jetzt der Veranstaltungskalender für 2026 zusammengetragen - inklusive Liedersdorf und Beyernaumburg. Eine Veranstaltung dürfte wieder Besucher über Kreisgrenzen hinweg anziehen.

Der Burschentanz in Beyernaumburg ist immer ein Besuchermagnet. Doch in Holdenstedt gibt es eine Veranstaltung, die noch mehr Leute anzieht.

Holdenstedt/MZ. - Was ist dieses Jahr eigentlich alles los und von welchen Wochenenden sollten Veranstalter wegen Jugendweihe oder Einschulung lieber die Finger lassen? Zur Beratung des Jahresprogramms haben sich wieder Ortsbürgermeisterin, Ortschaftsrat und Vereinsvorstände in Holdenstedt zusammengesetzt und Termine aufgelistet.