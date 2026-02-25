Wenige Kilometer hinter der Grenze zum Kyffhäuserkreis ist in der vergangenen Woche erneut ein Fall von Geflügelpest aufgetreten. Sofort leitete man dort Sicherheitsmaßnahmen ein. Wie sieht der Landkreis Mansfeld-Südharz die Lage in Thüringen?

Bilder die es zu vermeiden gilt: Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche werden im Oktober 2025 am Stausee Kelbra eingesammelt.

Sangerhausen/MZ. - Beim Thema Vogelgrippe dürfte der eine oder andere im Landkreis aufhorchen. Zu frisch sind die Erinnerungen an die schrecklichen Bilder, die im Herbst vergangenen Jahres vor allem die Region um den Stausee Kelbra heimsuchten.