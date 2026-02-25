Hochansteckendes Virus Geflügelpest in Thüringen - Wie reagiert Mansfeld-Südharz?
Wenige Kilometer hinter der Grenze zum Kyffhäuserkreis ist in der vergangenen Woche erneut ein Fall von Geflügelpest aufgetreten. Sofort leitete man dort Sicherheitsmaßnahmen ein. Wie sieht der Landkreis Mansfeld-Südharz die Lage in Thüringen?
25.02.2026, 17:00
Sangerhausen/MZ. - Beim Thema Vogelgrippe dürfte der eine oder andere im Landkreis aufhorchen. Zu frisch sind die Erinnerungen an die schrecklichen Bilder, die im Herbst vergangenen Jahres vor allem die Region um den Stausee Kelbra heimsuchten.