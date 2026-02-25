Neue Arbeitsschutzkleidung und eine Kehrmaschine will das Straßen- und Grünflächenamt der Stadt Merseburg demnächst ausschreiben, doch auch einige Straßenerneuerungen stehen an. Welche Straßen das in welchen Abschnitten betrifft und wie viel das kosten soll.

Die Weißenfelser Straße in Merseburg ist unter den Merseburgern schon lang als Flickenteppich bekannt, hier ein Foto von 2017.

Merseburg/MZ. - Die Sanierung von Straßen ist einer der Aspekte, für die die Stadt Merseburg in den kommenden Jahren vergleichsweise viel Geld ausgeben möchte. Einerseits macht das sogenannte Sondervermögen Infrastruktur des Bundes möglich, wovon beispielsweise die Leunaer Straße, Brauhausstraße, die Meuschauer Straße, die Feldstraße und die Wilhelm-Liebknecht-Straße profitieren können.