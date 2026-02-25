Das Oktoberwochenende mit Töpfermarkt und dem 1. Halleschen Weinfest war eine Sensation und genau nach dem Geschmack der Hallenser. Welches Wochenende man sich schon jetzt für die vorgezogene Neuauflage freihalten sollte.

Fest auf Marktplatz: Wann es eine Neuauflage des Halleschen Weinfests geben wird

Das 1. Hallesche Weinfest hat für richtig gute Stimmung gesorgt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Premiere war ein Mega-Erfolg: Rund 25.000 Gäste besuchten das 1. Hallesche Weinfest im vergangenen Oktober auf dem Marktplatz. Die gute Nachricht ist: Die Hallenser müssen nicht bis zum Herbst warten, um das nächste Weinfest zu erleben.