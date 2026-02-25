Das Unternehmen Feintool in Jessen kann seine Mitarbeitenden seit Monaten nicht voll beschäftigen. Die MZ hat mit Werkleiter Christian Mücke über die Situation gesprochen.

Feintool in Kurzarbeit: Unternehmen äußert sich, wie es weitergeht

Die Firma „Feintool System Parts Jessen“ liegt direkt an der B187 in Jessen.

Jessen/MZ. - „Wir sind aktuell noch in Kurzarbeit“, bestätigt Christian Mücke, Werkleiter der „Feintool System Parts Jessen“, auf Nachfrage der MZ. Das Produktionswerk in Jessen ist eines von mehreren des Schweizer Unternehmens Feintool International Holding AG.