  4. Industrie im Jessener Land: Feintool in Kurzarbeit: Unternehmen äußert sich, wie es weitergeht

Das Unternehmen Feintool in Jessen kann seine Mitarbeitenden seit Monaten nicht voll beschäftigen. Die MZ hat mit Werkleiter Christian Mücke über die Situation gesprochen.

Von Manuela Müller Aktualisiert: 25.02.2026, 13:35
Die Firma „Feintool System Parts Jessen“ liegt direkt an der B187 in Jessen.
Die Firma „Feintool System Parts Jessen“ liegt direkt an der B187 in Jessen. (Foto: Manuela Müller)

Jessen/MZ. - „Wir sind aktuell noch in Kurzarbeit“, bestätigt Christian Mücke, Werkleiter der „Feintool System Parts Jessen“, auf Nachfrage der MZ. Das Produktionswerk in Jessen ist eines von mehreren des Schweizer Unternehmens Feintool International Holding AG.