In Magdeburg läuft seit dem 10. November der Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag. Wir geben einen Überblick über die bisherigen Verhandlungstage.

Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg: Gericht für Verschlankung des Verfahrens

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024 wird in Magdeburg gegen Taleb A. verhandelt.

Magdeburg/DUR/dpa. – Der Magdeburger Weihnachtsmarkt sollte am 20. Dezember 2024 ein Ort voller Freude und Besinnlichkeit sein. Doch an diesem Abend verwandelte sich der viel besuchte Alte Markt in einen Ort der Trauer.

An diesem Tag fuhr der damals 50-jährige Taleb A. mit einem gemieteten Auto in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag sind sechs Personen gestorben und mehr als 300 verletzt worden.

Seit dem 10. November steht der Angeklagte in Magdeburg vor Gericht. Die bisherigen Verhandlungstage im Überblick.

25. Februar 2026: Neue Prozesstermine bis Juni

Die vom Gericht angeregte Verschlankung und damit Verkürzung des Verfahrens ist vorerst gescheitert. Nebenkläger fürchten, dann im Urteil nicht beachtet zu werden. Dadurch wird der Prozess nach Einschätzung des Richters noch mindestens bis Ostern dauern, vorsorglich wurden Termine bis Juni vereinbart.

Inhaltlich passierte am 20. Verhandlungstag recht wenig. Ein Gerichtsmediziner präsentierte ein Gutachten zu einer verletzten Beteiligten, zudem wurden mehrere Dokumente verlesen.

Aufregung gab es kurz vor Schluss: Taleb A. verlangte eine Blutprobe. Er glaubt, er werde über Nahrung oder Getränke sediert. Richter Dirk Sternberg veranlasst keine weiteren Maßnahmen.

10. Februar 2026: Gericht für Verschlankung des Verfahrens

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg stand am Dienstag erneut der psychiatrische Sachverständige Bernd Langer als Zeuge vor Gericht. Taleb A. erhielt die Möglichkeit, den Zeugen zu befragen und selbst Stellung zu nehmen.

Er bezeichnete den Sachverständigen als parteiisch und kritisierte das Gutachten. Zudem entschied das Gericht, weitere Prozesstage zu streichen. Der nächste Termin ist für Mittwoch, 25. Februar, geplant.

9. Februar 2026: Weitere Zeugen vor Gericht

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurden am Montag weitere Zeugen gehört. Am 18. Verhandlungstag berichteten mehrere Betroffene über das Attentat und die teils schweren persönlichen Folgen.

Zudem wurde ein psychiatrischer Sachverständiger gehört. Seine Aussagen lösten erneut einen Wutanfall beim Angeklagten aus, sodass ihm das Mikrofon abgestellt werden musste.

28. Januar 2026: Angeklagter laut Gutachten schuldfähig und weiter gefährlich

Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist nach einem Gutachten schuldfähig und weiterhin gefährlich. Zudem gehe laut dem psychiatrische Sachverständigen Bernd Langer weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit von ihm aus. Der Angeklagte hatte nach seiner Tat Gespräche mit einem Psychiater abgelehnt.

Während der Ausführungen des Gutachters wurde der Angeklagte aus Saudi-Arabien am 17. Verhandlungstag wütend und schimpfte laut in der Sicherheitskabine.

Nach erfolgloser Ermahnung zur Ruhe schaltete der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg das Mikrofon des 51-Jährigen ab. Das Geschrei des Angeklagten war jedoch auch ohne Mikro aus der Sicherheitskabine heraus zu hören. Mehrfach schlug er mit der Hand auf den Tisch vor sich.

Der Prozess soll am 9. Februar fortgesetzt werden.

27. Januar 2026: Social-Media-Posts des Angeklagten im Fokus

Am 16. Verhandlungstag beschäftigte sich das Gericht mit den Social-Media-Posts den Angeklagten. Im Prozess wurden die Posts gezeigt und aus dem Englischen übersetzt.

Der Angeklagte macht darin deutschen Behörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft Vorwürfe, sie ermittelten nicht nach seinen Hinweisen auf Straftaten, gingen stattdessen gegen ihn vor. Nach einer Anzeigeerstattung sei er stattdessen als wirr bezeichnet worden, heißt es in den Posts.

Wiederholt berichtet der spätere Todesfahrer in seinen Posts, dass ein USB-Stick aus seinem Briefkasten gestohlen worden sei. Auch eine Flüchtlingshilfeorganisation aus Köln ist Gegenstand der Posts.

Der Prozess soll am Mittwoch, unter anderem mit einem Psychiatrischen Sachverständigen, fortgesetzt werden.

13. Januar 2026: Betroffene und Verletzte als Zeugen von Gericht

Im Prozess zum Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat das Gericht am 15. Verhandlungstag weitere Opfer als Zeugen vernommen, die von den Folgen des Attentates berichteten.

Eine 13-jährige Schülerin wurde beim Anschlag vom Tatfahrzeug erfasst und aufgrund ihrer Verletzungen rund einen Monat im Krankenhaus behandelt. Danach war sie teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen.

Der Vater der 13-Jährigen sagte, sie habe das Geschehen „wirklich gut verarbeitet“. Er schloss sich aber anderen Betroffenen an, die als Zeugen gesagt hatten, die Leichtigkeit sei abhandengekommen.

Ein 38-jähriger Feuerwehrmann berichtete, er sei von dem Auto überrollt worden und zweieinhalb Monate krankgeschrieben gewesen.

57-jähriger Sachbearbeiter aus Berlin erlitt eine Posttraumatische Belastungsstörung und konnte nach dem Anschlag zunächst nicht mehr sprechen. Zudem schilderten weitere Zeugen ihre Erlebnisse.

Der Prozess könnte am 19., wahrscheinlich jedoch erst am 27. Januar fortgesetzt werden, da das Gericht weitere Verhandlungstage für das Selbstleseverfahren streichen will.

8. Januar 2026: Drohungen, Terminverschiebungen: Prozesstag mit Lesemarathon

Am 14. Verhandlungstag verlas das Landgericht Magdeburg zahlreiche interne Schreiben, Protokolle und E-Mails des Angeklagten. Darin äußerte er erneut Drohungen, sprach von Tatbereitschaft und zeigte zunächst kein Mitgefühl mit den Opfern.

Lesen Sie auch: 14. Prozesstag: Attentäter beschimpft psychiatrischen Gutachter und berichtet über Schulden

Die Dokumente dienten vor allem der Information der Schöffen. Der Angeklagte wiederholte Vorwürfe gegen Behörden, Anwälte und Ärzte und sprach von angeblicher Vergiftung und Misshandlungen in der Haft. Zu den Vergiftungsvorwürfen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zum Ende des Tages hob das Gericht mehrere kommende Termine auf. Grund ist ein umfangreiches Selbstleseverfahren. Weitere Verhandlungstage sollen im März folgen, unter anderem mit dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen.

18. Dezember: Mitarbeiter des Maßregelvollzuges Bernburg als Zeugen vor Gericht

Am 13. Verhandlungstag wurden weitere Zeugen, darunter der damalige ärztliche Leiter des Maßregelvollzuges Bernburg und ein Kollege von Taleb A., gehört.

Am Nachmittag sollten zudem ein Rechtsmediziner und eine Ärztin zum Tod einer im Januar 2025 verstorbenen Frau aussagen.

An diesem Verhandlungstag hat Taleb A. nicht teilgenommen. Seit dem 13. Dezember verweigert er die Nahrungsaufnahme komplett und hat zuletzt auch keine Flüssigkeit mehr zu sich genommen.

15. Dezember: Vater schildert Bangen um Fünfjährigen - Intensivpfleger berichtet über Versorgung von Verletzten

Am 12. Verhandlungstag im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden weitere Geschädigte angehört. So schilderte ein Vater, wie er den Anschlagstag erlebte. Sein fünfjähriger Sohn wurde dabei schwer verletzt. Zudem kamen unter anderem ein Intensivpfleger und eine Medizinische Fachangestellte zu Wort.

4. Dezember: Mutter des getöteten Jungen und weitere Geschädigte werden gehört

Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen immer mehr Betroffene zu Wort, schildern ihre Erinnerung an den Tatabend und die Folgen, die sie bis heute begleiten.

Der Angeklagte folgte den Aussagen am elften Verhandlungstag im Landgericht Magdeburg mit gesenktem Kopf, teils versteckte er sein Gesicht. Keine Fragen, keine Anmerkungen von dem ursprünglich so aktiven 51-Jährigen.

Die Mutter eines getöteten Neunjährigen sagte als Zeugin aus. Immer wieder unterbrach die Zeugin ihre Aussagen, wendete ein Taschentuch hin und her. „Unser Leben ist zerstört.“

Sie hatte sich gewünscht, dem Angeklagten im Gerichtssaal nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Deshalb wurden, als sie in den Raum kam, kurzzeitig graue Sichtschutzwände aufgestellt.

Zudem schilderten weitere Geschädigte, wie sie den Anschlag erlebt haben und welche schweren Folgen sie noch heute begleiten.

Der Prozess wird am 15. Dezember fortgesetzt.

3. Dezember: Rechtsmediziner und Ersthelferin sagen als Zeugen aus

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden am Mittwoch weitere Zeugen gehört. Am 10. Prozesstag sollen zwei Rechtsmediziner zur Obduktion der Toten und eine Krankenschwester, die als Ersthelferin von Ort war, aussagen.

2. Dezember: Geschädigte als Zeugen vor Gericht

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben am 9. Verhandlungstag weitere Opfer ausgesagt und ihre Eindrücke und die Spätfolgen des Attentats geschildert. Darunter war auch die Tochter einer Frau, die bei dem Anschlag ums Leben kam.

Obwohl der Prozess im Selbstleseverfahren fortgesetzt wird, hatten sich die Zeugen dennoch dazu bereit erklärt, persönlich vor Gericht auszusagen. Vielen sei es wichtig gewesen, dass nicht nur der Täter, sondern auch die Stimmen der Opfer gehört werden.

Der Angeklagte durfte die Zeugen auf Anweisung des Richters nur über seine Anwälte befragen und wirkte während der Verhandlung teilnahmslos. Taleb A. befindet sich noch immer im Hungerstreik.

Am Mittwoch soll der Prozess in Magdeburg fortgesetzt werden. Dann sollen zwei Rechtsmediziner zur Obduktion der Toten und eine Krankenschwester, die als Ersthelferin vor Ort war, gehört werden.

27. November: Betroffene des Anschlags als Zeugen vor Gericht

Im Prozess zur Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben erste Augenzeugen vor Gericht ausgesagt. Ein 60 Jahre alter Kraftfahrer berichtete, der Wagen sei nur etwa 50 Zentimeter an ihm, seiner Frau und Bekannten vorbeigefahren.

Bei vielen anderen Augenzeugen, die das Erlebte schon verarbeitet sahen, habe der Prozessbeginn vieles wieder aufgewirbelt. „Es hat alles wieder angefangen zu brodeln im Kopf“, beschrieb der Mann seine Wahrnehmung.

Neben zwei weiteren Geschädigten berichtete am Vormittag ein Rechtsmediziner von der Obduktion der Todesopfer.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 2. Dezember, fortgesetzt. Dann sollen sieben Geschädigte und die Angehörigen eines der Opfer gehört werden.

25. November: Gericht beleuchtet Umfeld von Taleb A. - Prozess nach Zwischenfall unterbrochen

Im Prozess um den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hat sich das Landgericht am Dienstag dem persönlichen Umfeld des Angeklagten gewidmet.

Als Zeugen wurden zwei Bekannte des heute 51-Jährigen sowie zwei ehemalige Rechtsanwälte gehört. Zudem waren ein Polizeibeamter geladen, der im persönlichen Umfeld des Angeklagten ermittelte, und ein Mitglied der Flüchtlingshilfe Köln, gegen die Taleb A. Vorwürfe erhob.

Die Verhandlung musste am Nachmittag kurzzeitig unterbrochen werden, nachdem Taleb A. versuchte, seinen Glaskasten zu verlassen und von Justizbeamten fixiert und aus dem Gerichtssaal gebracht wurde.

20. November - 6. Prozesstag in Magdeburg: Beamte berichten von der Tatortarbeit

Am sechsten Verhandlungstag wendete sich das Landgericht den polizeilichen Ermittlungen nach der Tat zu. Ein Beamter, der die Tatortarbeit beim Landeskriminalamt (LKA) verantwortet, sagte, solche Szenarien seien in der Vergangenheit in unterschiedlichen Konstellationen geprobt worden.

Um den Tatort so genau wie möglich dokumentieren zu können, sei das LKA Berlin mit spezieller Drohnentechnik für die Erstellung eines 3D-Geländemodells hinzugezogen worden.

Experten der Polizei untersuchten das Tatfahrzeug auf Sprengstoff, im Wagen wurde unter anderem ein Testament des Angeklagten gefunden sowie mehrere Handys.

Das Gericht sah sich Fotos vom Tatort an. Zu sehen waren zahlreiche herumliegende Gegenstände, Fahrzeugteile und Reste von Sanitätsmaterial. Auch weitere Beamte berichteten von der Tatortarbeit.

Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt. Dann soll es um das persönliche Umfeld des Angeklagten gehen und seine Auseinandersetzung mit einer Kölner Flüchtlingshilfe-Organisation.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris schilderte am Donnerstag zudem ihre bewegenden Eindrücke aus dem Prozess gegen den Attentäter des Weihnachtsmarkt-Anschlags. Warum sie den Täter unbedingt sehen wollte – und was dieser Moment für sie bedeutete.

19. November: Arbeitsumfeld des Attentäters im Blick: Gericht befragt Mitarbeiter des Maßregelvollzuges Bernburg

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurden am Mittwoch Zeugen gehört, die mit dem Angeklagten im Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter in Bernburg gearbeitet haben. Taleb A. war dort vor dem Anschlag als Psychiater tätig.

Seine Ex-Kolleginnen beschrieben den Angeklagten als unzuverlässig, zudem habe es Zweifel an seiner fachlichen Eignung gegeben.

Taleb A. ergriff während der Verhandlung regelmäßig selbst das Wort und versuchte aus seiner Sicht das Bild, das durch die Zeugenaussagen von ihm entstand, zu korrigieren. Unter anderem bezeichnete er die Aussagen als eine „Art von Racheaktion“.

Weil zwei wichtige Zeugen fehlten, wurde am Nachmittag ein Video von der ersten Vernehmung von Taleb A. nach dem Anschlag gezeigt.

Am Donnerstag sollen Polizisten gehört werden, die für die Tatortarbeit zuständig waren.

17. November: Polizisten sagen am vierten Verhandlungstag aus

Am vierten Verhandlungstag im Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sagten mehrere Polizisten aus.

So wirkte Taleb A. nach der Tat auf die Polizisten aufgeregt, aber klar und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ein 25-jähriger Beamter, der sich dem Todesfahrer direkt nach der Tat mit gezogener Waffe entgegenstellte und ihn aufforderte, aus dem Auto zu steigen, berichtete von dessen weit aufgerissenen Augen. Er habe aufgeregt gewirkt und etwas verzögert auf die Ansprache reagiert. Der Angeklagte habe mit mehreren Äußerungen rechtfertigen wollen, was er getan habe.

Die beiden Polizeibeamten, die den Todesfahrer am Tag nach der Tat als Erste vernahmen, berichteten von einem Beschuldigten, der seine eigenen Anliegen in den Vordergrund stellte und zum Tatgeschehen schwieg. Er habe auf ihn sehr gefasst und höflich gewirkt, sagte einer der beiden Beamten.

13. November: Aufnahmen von Überwachungskameras werden gezeigt – Sachverständiger stellt Gutachten vor

Der dritte Prozesstag endet am Donnerstag mit einer Überraschung: Nach einem Appell des Richters an das Mitgefühl des Angeklagten, bleibt vielen Opfern der Weg ins Gericht erspart. Die Aussagen von traumatisierten Zeugen müssen nur noch verlesen werden, es sei denn, sie wollen persönlich angehört werden.

Zu Beginn des Verhandlungstages im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sind Videos von Überwachungskameras gezeigt worden, die die Tat dokumentierten.

Zudem stellte ein Unfallsachverständiger sein Gutachten zum Tatfahrzeug vor. Er fasste zusammen, das Auto sei äußerlich zwar stark beschädigt gewesen. Lenkung, Bremspedal und Fahrwerk seien aber nicht eingeschränkt gewesen in ihrer Funktionsfähigkeit.

11. November: Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag – Taleb A. sagt umfangreich aus

Der zweite Tag des Prozesses stand ganz im Zeichen der Aussage des Angeklagten. Taleb A. hatte zuvor angekündigt, sich "stundenlang, vielleicht tagelang" äußern zu wollen. Das tat er auch.

Der Angeklagte sprach stundenlang - das Gesagte war teils schwer zu ertragen. Hier lesen Sie alle Details zum 2. Prozesstag im Volksstimme-Liveticker.

In dieser Halle wird seit dem 10. November gegen Taleb A. verhandelt, der im Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen tötete und Hunderte verletzte. Am dritten Verhandlungstag wurde Material von Überwachungskameras gezeigt. Zudem stellte ein Sachverständiger sein Gutachten vor. Foto: Alina Bach

10. November: Prozessauftakt gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. in Magdeburg

Fast ein Jahr nach dem Anschlag hat der Prozess gegen den Täter aus Saudi-Arabien begonnen. Seit Montag, dem 10. November, muss er sich bei 46 Terminen in der angemieteten Nebenstelle des Landgerichts am Jerichower Platz verantworten. Mehr als 140 Nebenkläger nehmen an dem Prozess teil.

Zum Prozessstart wirft die Anklage dem 51-Jährigen aus Saudi-Arabien niedere Motive für seine Todesfahrt in Magdeburg vor. Es geht um 6-fachen Mord und 338-fachen Mordversuch. Was am ersten Prozesstag passierte.

Wir haben den Prozessauftakt am 10. November in einem umfangreichen Liveticker begleitet.

Prozessbeobachter werden aus ganz Deutschland und Europa in Magdeburg erwartet

Für den am Montag in der Landeshauptstadt beginnenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich rund 160 Journalisten, Techniker und Kameraleute akkreditieren lassen. Sie arbeiten für mehr als 50 Zeitungen, TV- und Rundfunkstationen sowie verschiedenen Nachrichtenagenturen. Das sagte Landgerichtssprecher Christian Löffler auf Nachfrage.

