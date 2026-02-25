Weißenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt gegen zwei reisende Handwerker, die in Weißenfels aufgefallen waren, wegen Betrugs. Den Beamten zufolge hatten die beiden am Dienstag bei einem Hauseigentümer geklingelt und Dachdeckerdienstleistungen angeboten. Der Hauseigentümer willigte mündlich ein, dass Arbeiten an den Dachrinnen ausgeführt werden sollen. Nachdem die Arbeiten am Mittwoch abgeschlossen waren, hätten die aus Rumänien stammenden Männer einen weitaus höheren Betrag verlangt, der nicht vereinbart worden war. Herbeigerufene Polizisten stellten fest, dass gegen einen der beiden Rumänen ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe vorlag. Da er den ausstehenden Betrag zahlen konnte, blieb ihm die Haft erspart. Wie es weiter aus dem Revier hieß, rät die Polizei generell von Haustürgeschäften sowie von der Beauftragung fahrender Handwerker ab.