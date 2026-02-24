Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft warnt vor einem mittleren Hochwasser fürs Flussgebiet der Unstrut - einschließlich Helme und Thyra. Es weckt Erinnerungen an das Winterhochwasser 2023/24.

Hochwasserwarnung an der Helme: Alarmstufe 1 am Pegel Bennungen erreicht

Die Messstelle an der Helme in Bennungen.

Sangerhausen/Südharz/MZ. - Schnell gestiegene Temperaturen und zusätzliche Niederschläge haben zu Tauwetter und anschwellenden Flüssen geführt: Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt warnt vor einem mittleren Hochwasser für das Flussgebiet der Unstrut. Diese Warnung gilt auch für deren Nebenflüsse Helme und Thyra im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz.