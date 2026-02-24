Die Stadt Sangerhausen erneuert ihre komplette IT-Struktur: Neue Server-, Office- und Zugriffslizenzen sollen die Verwaltung vor Sicherheitslücken schützen und den digitalen Betrieb langfristig sichern. Der Stadtrat entscheidet am 5. März über das Projekt im Wert von rund 205.000 Euro.

Für die Sangerhäuser Stadtverwaltung muss viel neue Software angeschafft werden, damit die Computer weiterlaufen können.

Sangerhausen/MZ. - Die Sangerhäuser Stadtverwaltung will ihre IT-Struktur umfassend modernisieren. Wie aus einer Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 5. März hervorgeht, plant das Rathaus den großangelegten Erwerb neuer Softwarelizenzen, um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft zu sichern und den steigenden Anforderungen an IT‑Sicherheit gerecht zu werden.