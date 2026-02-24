weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wein, Honig und Co.: Für Lieberhaber von Produkten aus dem Seegebiet - Erster Regionalmarkt in Aseleben geplant

Wein, Honig und Co. Für Lieberhaber von Produkten aus dem Seegebiet - Erster Regionalmarkt in Aseleben geplant

Wer sich für Produkte aus der eigenen Region interessiert, sollte sich den 17. Mai 2026 vormerken. Denn dann findet in Aseleben der erste Regionalmarkt statt. Welche Aussteller schon dabei sind und was alles geplant ist.

Von Kathrin Labitzke 24.02.2026, 14:10
Sandra Sowoidnich organisiert mit der „Wählergemeinschaft Bürger fürs Seegebiet“ den ersten Regionalmarkt, der am 17. Mai auf der Festwiese in Aseleben stattfinden soll.
Sandra Sowoidnich organisiert mit der „Wählergemeinschaft Bürger fürs Seegebiet“ den ersten Regionalmarkt, der am 17. Mai auf der Festwiese in Aseleben stattfinden soll. Foto: Kathrin Labitzke

Aseleben/MZ. - Mit großer Vorfreude und viel Engagement laufen derzeit die Vorbereitungen für einen ganz besonderen Tag im Seegebiet: Sonntag, den 17. Mai 2026, wird der Festplatz im Ortsteil Aseleben von 11 bis 17 Uhr zu einem lebendigen Treffpunkt für alle, die Wert auf Qualität, Herkunft und bewussten Konsum legen.