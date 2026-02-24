Wein, Honig und Co. Für Lieberhaber von Produkten aus dem Seegebiet - Erster Regionalmarkt in Aseleben geplant

Wer sich für Produkte aus der eigenen Region interessiert, sollte sich den 17. Mai 2026 vormerken. Denn dann findet in Aseleben der erste Regionalmarkt statt. Welche Aussteller schon dabei sind und was alles geplant ist.