Eil
Wein, Honig und Co. Für Lieberhaber von Produkten aus dem Seegebiet - Erster Regionalmarkt in Aseleben geplant
Wer sich für Produkte aus der eigenen Region interessiert, sollte sich den 17. Mai 2026 vormerken. Denn dann findet in Aseleben der erste Regionalmarkt statt. Welche Aussteller schon dabei sind und was alles geplant ist.
24.02.2026, 14:10
Aseleben/MZ. - Mit großer Vorfreude und viel Engagement laufen derzeit die Vorbereitungen für einen ganz besonderen Tag im Seegebiet: Sonntag, den 17. Mai 2026, wird der Festplatz im Ortsteil Aseleben von 11 bis 17 Uhr zu einem lebendigen Treffpunkt für alle, die Wert auf Qualität, Herkunft und bewussten Konsum legen.