Erst wurde am Montag in Schweinitz ein Stroch gesichtet, tags darauf soll auch in Klossa ein Storch gesichtet worden sein. Was Beobachter dazu sagen.

Erster Storch im Jessener Land angekommen - ist er noch auf Nestsuche?

Der erste Weißstorch der Saison 2026 auf dem Horst in Schweinitz

Schweinitz/MZ. - Der erste Storch des Jahres 2026 ist im Jessener Land gesichtet worden. „Heute morgen war er da“, sagt Joachim Luschtinetz am Montag, auf dessen Grundstück in Schweinitz der Storchenhorst steht. Ob der Frühlingsbote sich für diese Saison fest auf dem Horst in der Nähe des Elsterdamms ansiedeln wird, muss freilich noch abgewartet werden, ist sich der „Gastgeber“ Joachim Luschtinetz in Klaren. Womöglich findet sich alsbald ein Partner oder eine Partnerin. Oder Meister Adebar zieht einfach weiter zum nächsten Horst.