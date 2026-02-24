Eil
Veranstaltungstipp im Harz Spektakuläre Walpurgisnacht: Diese Stars treten 2026 in Thale auf
Auf dem Hexentanzplatz in Thale wird die Walpurgisnacht 2026 größer denn je – mit namhaften Musikacts, spektakulären Shows und mystischen Walkacts. Schon jetzt verraten die Veranstalter die Highlights, die Fans von Magie, Musik und Harzer Tradition begeistern werden.
Thale/MZ/son. - Normalerweise werden die Programmpunkte für „die spektakuläre Walpurgisnacht“, wie sie beworben wird, immer erst wenige Wochen vor dem 30. April bekanntgegeben. In diesem Jahr ist das anders: Plakate kleben bereits auf Werbewänden an Straßen, auch im Internet wird schon verraten, welche Musiker 2026 auf dem Hexentanzplatz in Thale dabei sind.