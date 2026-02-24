Auf dem Hexentanzplatz in Thale wird die Walpurgisnacht 2026 größer denn je – mit namhaften Musikacts, spektakulären Shows und mystischen Walkacts. Schon jetzt verraten die Veranstalter die Highlights, die Fans von Magie, Musik und Harzer Tradition begeistern werden.

Fabelwesen laufen 2025 durch das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz in Thale, wo auch 2026 die Walpurgisnacht ganz groß gefeiert wird.

Thale/MZ/son. - Normalerweise werden die Programmpunkte für „die spektakuläre Walpurgisnacht“, wie sie beworben wird, immer erst wenige Wochen vor dem 30. April bekanntgegeben. In diesem Jahr ist das anders: Plakate kleben bereits auf Werbewänden an Straßen, auch im Internet wird schon verraten, welche Musiker 2026 auf dem Hexentanzplatz in Thale dabei sind.