Künstliche Intelligenz kann Bilder und Videos erzeugen, die jeglicher realen Grundlage entbehren. Was bedeutet das für die Arbeit der Naumburger Agentur „Kollektiv Design“? Und wo setzt sie KI überall schon ein?

Naumburg - Bestimmt kennen einige Leserinnen und Leser das „Kollektiv Design“ von dem Imagefilm des Burgenlandkreises. Für „Gero. Eine Reise in die Toskana des Nordens“, hat das Team im vergangenen Jahr den German Design Award gewonnen. Die Naumburger Designagentur macht nicht nur Projekte wie den Imagefilm, sondern erstellt auch Corporate Designs für Unternehmen, genauso wie Websites und Onlineshops, Printprodukte wie Broschüren, Fotos und alle möglichen Videos. In einer Zeit, in der immer mehr Aufgaben und Inhalte von Künstlicher Intelligenz (KI) übernommen werden, hört sich Tageblatt/MZ in verschiedenen Unternehmen um. Wo wird schon KI eingesetzt? Und wie blicken die verschiedenen Branchen in die Zukunft?