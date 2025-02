Der Imagefilm des Burgenlandkreises ist in Frankfurt ausgezeichnet worden. Den Produzenten hat das Werk Glück gebracht, der Hauptdarsteller „Gero“ hadert hingegen mit seinem Schicksal. Wie der Streifen nun noch einmal in die Kinos kommt.

Naumburg. - Über 100.000 Views auf Instagram, über 68.000 Aufrufe auf YouTube: Der Imagefilm des Burgenlandkreises wurde voriges Jahr zum vollen Erfolg. In „Gero. Eine Reise in die Toskana des Nordens“ erkundete ein Italiener die Gegend an Saale, Unstrut und Elster und eroberte die Herzen all derer, die sich den reichlich acht Minuten langen Film anschauten.