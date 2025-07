Die Hobbykünstlerinnen Carmen Kerzig und Mela Fink kennen sich vom Klostermansfelder Malzirkel. Nun erwecken die Frauen mit ihren Arbeiten die nunmehr 13. Ausstellung in der Mansfelder Tourist-Information zum Leben.

Sie haben Grund zur Freude: Carmen Kerzig und Mela Fink (von links) präsentieren ihre Arbeiten in der Mansfelder Tourist-Information.

Mansfeld/MZ. - Wenn die künstlerische Begegnung mit den beiden Protagonistinnen der am Mittwoch eröffneten Kunstausstellung in der Mansfelder Tourist-Information für viele Besucher auch eine Premiere war, so trafen mit den beiden Frauen keine Fremden aufeinander.