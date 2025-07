In der Florian-Geyer-Siedlung in Langeneichstädt bei Mücheln im Saalekreis hat ein Küchenbrand für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Verwandter der Mieterin wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt und musste ins Krankenhaus .

Küchenbrand in Langeneichstädt: Rauchgasvergiftung nach Löschversuch in Wohnung

Feuer in Mehrfamilienhaus

Dichter Rauch drang am Vormittag aus einer Wohnung in Langeneichstädt und rief die Feuerwehr auf den Plan.

Langeneichstädt/MZ/RUC. - Ein Küchenbrand hat am Donnerstag gegen 11.10 Uhr einen Einsatz in der Florian-Geyer-Siedlung in Langeneichstädt bei Mücheln im Saalekreis ausgelöst, wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Anfrage mitteilt. Ein Verwandter der abwesenden Mieterin wurde beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, verletzt und musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Küchenbrand Florian-Geyer-Siedlung: Feuerwehr-Einsatz in Langeneichstädt sorgt für Aufregung

Passanten bemerkten dichten schwarzen Rauch, der aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus aufstieg, und alarmierten sofort die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge hatten auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassene Gegenstände das Feuer vermutlich ausgelöst. Die Bewohnerin hatte die Wohnung nur wenige Minuten zuvor verlassen.

Schaden durch Küchenbrand in Langeneichstädt: Auswirkungen und aktuelle Lage

Dank des schnellen Eingreifens wurde der Küchenbrand in Langeneichstädt rechtzeitig entdeckt und die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Schäden beschränken sich ausschließlich auf die Küche, die Wohnung bleibt weiterhin bewohnbar und andere Wohnungen in der Florian-Geyer-Siedlung sind nicht betroffen.