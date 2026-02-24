Das geplante Windeignungsgebiet zwischen Mücheln und Schnellroda beschäftigt Stadtrat und protestierende Einwohner nun schon Monate. Zuletzt hatte der Stadtrat eine Entscheidung vertagt. Die Windrad-Gegner fordern aber ein schnelles Ja oder Nein - und rufen Mittwoch zur Demo auf.

Neun XXL-Windräder geplant: Müchelns Bürger protestieren – und der Druck auf den Stadtrat wächst

In Mücheln gibt es Mittwoch eine Kundgebung gegen den Bau von neuen Wiondrädern.

