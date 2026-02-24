weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Demo gegen Windpark: Neun XXL-Windräder geplant: Müchelns Bürger protestieren – und der Druck auf den Stadtrat wächst

Eil
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum

Demo gegen Windpark Neun XXL-Windräder geplant: Müchelns Bürger protestieren – und der Druck auf den Stadtrat wächst

Das geplante Windeignungsgebiet zwischen Mücheln und Schnellroda beschäftigt Stadtrat und protestierende Einwohner nun schon Monate. Zuletzt hatte der Stadtrat eine Entscheidung vertagt. Die Windrad-Gegner fordern aber ein schnelles Ja oder Nein - und rufen Mittwoch zur Demo auf.

Von Diana Dünschel 24.02.2026, 17:01
In Mücheln gibt es Mittwoch eine Kundgebung gegen den Bau von neuen Wiondrädern.
In Mücheln gibt es Mittwoch eine Kundgebung gegen den Bau von neuen Wiondrädern. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Gegen den geplanten neuen Windpark zwischen Mücheln und Schnellroda und für eine schnelle Entscheidung des Müchelner Stadtrates für oder gegen die Akzeptanz des neuen Windeignungsgebietes gibt es am heutigen Mittwoch, 25. Februar, eine Demo.