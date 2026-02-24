Der Eisleber Bäderbetrieb hat mögliche krankheitsbedingte Schließungen angekündigt. Wie ist die aktuelle Situation?

„Schließungen möglich“ - wie ist die Personalsituation in der Schwimmhalle?

Die Schwimmhalle in der Friedensstraße in Eisleben.

Eisleben/MZ - „Aus krankheitsbedingten Gründen kann es im öffentlichen Badebetrieb in den nächsten Wochen leider zu kurzfristigen Schließungen kommen.“ Das hatte der Eisleber Eigenbetrieb Bäder kürzlich mitgeteilt. Die MZ hat bei der Stadt nachgefragt, wie die aktuelle Situation in der Schwimmhalle in der Friedensstraße ist.