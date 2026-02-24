weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Eisleber Schwimmhalle: „Schließungen möglich“ - wie ist die Personalsituation in der Schwimmhalle?

Eil
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum

Eisleber Schwimmhalle „Schließungen möglich“ - wie ist die Personalsituation in der Schwimmhalle?

Der Eisleber Bäderbetrieb hat mögliche krankheitsbedingte Schließungen angekündigt. Wie ist die aktuelle Situation?

Von Jörg Müller 24.02.2026, 16:00
Die Schwimmhalle in der Friedensstraße in Eisleben.
Die Schwimmhalle in der Friedensstraße in Eisleben. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - „Aus krankheitsbedingten Gründen kann es im öffentlichen Badebetrieb in den nächsten Wochen leider zu kurzfristigen Schließungen kommen.“ Das hatte der Eisleber Eigenbetrieb Bäder kürzlich mitgeteilt. Die MZ hat bei der Stadt nachgefragt, wie die aktuelle Situation in der Schwimmhalle in der Friedensstraße ist.