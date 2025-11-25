Die Schwimmhalle in Eisleben ist nach fast 60 Jahren verschlissen. Im Auftrag des Bäderbetriebs hat ein Fachplanungsbüro die Halle und das Freibad untersucht und ein Konzept erarbeitet. Welche Variante die Planer favorisieren.

Eisleben/MZ. - Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Stadt in der Größe von Eisleben eine Schwimmhalle und ein Freibad hat. Allerdings sind beide mittlerweile in die Jahre gekommen. Vor allem die Halle an der Friedensstraße ist laut Marko Hantke stark sanierungsbedürftig. Hantke ist Geschäftsführer des Büro Bauplanung Bautzen, das im Auftrag des Eisleber Eigenbetriebs Bäder den Zustand der beiden Anlagen untersucht hat. Auf dieser Grundlage hat das Büro ein Badentwicklungskonzept erarbeitet, dessen Grundzüge kürzlich im zuständigen Ausschuss des Stadtrats vorgestellt worden sind.