Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den kommunalen Nahverkehrsbetrieben in Mitteldeutschland kommen nicht voran. Das hat nun Folgen.

Verdi ruft zu Warnstreik auf - Busse und Straßenbahnen stehen in Dessau-Roßlau zwei Tage still

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau werden am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. Februar, keine Busse und keine Straßenbahnen fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag einen entsprechenden Streikaufruf veröffentlicht. Auch in Halle, Magdeburg und im Burgenlandkreis soll der ÖPNV stillstehen, teilweise sogar schon am Donnerstag und bis Sonntag.

Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen in den drei mitteldeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. „Die kommunalen Arbeitgeber versuchen, die strukturelle Unterfinanzierung des ÖPNV auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen“, kritisierte Paul Schmidt, Verdi-Verhandlungsführer. „Das lassen wir nicht zu.“

Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und deutlich höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeitszeit. Das Thema Arbeitszeitverkürzung werde von den Arbeitgebern kategorisch abgelehnt. Nach Angaben von Verdi liege auch nach der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot der Arbeitgeber vor.