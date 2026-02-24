Vermisstensuche, CBRN- und Drohneneinsätze: Das THW Quedlinburg blickt auf ein Jahr zurück, in dem die Helfer trotz weniger Großeinsätze mit mehr als 35.000 geleisteten Dienststunden an ihre Grenzen gingen. Warum das Ehrenamt heute mehr denn je fordert.

Einer der Einsätze 2025: Gemeinsam mit der Feuerwehr Thale sicherte der THW-Ortsverband Quedlinburg die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz ab.

Quedlinburg/MZ. - 35.349 Dienststunden haben die Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes Quedlinburg des Technischen Hilfswerks (THW) im Jahr 2025 geleistet. Das sind im Durchschnitt 275 Stunden ehrenamtlicher, uneigennütziger Arbeit für jeden Helfer. Doch viele Mitglieder des Ortsverbandes hätten mehr als 1.000 Stunden zum Wohl anderer geleistet in einem Jahr, in dem der Ortsverband von ganz großen Einsätzen verschont geblieben, aber dennoch nicht mehr Zeit zum Durchatmen gehabt habe, sagte Ortsbeauftragter Lars Deuter.