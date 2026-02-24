Eil
Serie von Transporteraufbrüchen Neue Masche bei Diebstahl aus Kleintransportern in Mansfeld-Südharz – was die Polizei jetzt rät
In Eisleben und Sangerhausen wurden erneut Kleintransporter aufgebrochen und wertvolle Werkzeuge gestohlen. Die Fallzahlen gehen zwar leicht zurück – doch die Polizei sieht eine neue Vorgehensweise der Täter. Welche Tipps sie nun gibt.
Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Für die Firmen ist es ein großes Ärgernis und oftmals ein erheblicher finanzieller Verlust. Immer wieder brechen Unbekannte Kleintransporter auf, wie zuletzt in der Caspar-Hüttel-Straße in Eisleben oder der August-Bebel-Straße in Sangerhausen.