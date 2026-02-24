weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Serie von Transporteraufbrüchen: Neue Masche bei Diebstahl aus Kleintransportern in Mansfeld-Südharz – was die Polizei jetzt rät

Eil
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum
Ministerium erwartet Kostenexplosion beim Zukunftszentrum

Serie von Transporteraufbrüchen Neue Masche bei Diebstahl aus Kleintransportern in Mansfeld-Südharz – was die Polizei jetzt rät

In Eisleben und Sangerhausen wurden erneut Kleintransporter aufgebrochen und wertvolle Werkzeuge gestohlen. Die Fallzahlen gehen zwar leicht zurück – doch die Polizei sieht eine neue Vorgehensweise der Täter. Welche Tipps sie nun gibt.

Von Frank Schedwill 24.02.2026, 14:30
Kleintransporter sind derzeit häufiger das Ziel von Kriminellen.
Kleintransporter sind derzeit häufiger das Ziel von Kriminellen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Für die Firmen ist es ein großes Ärgernis und oftmals ein erheblicher finanzieller Verlust. Immer wieder brechen Unbekannte Kleintransporter auf, wie zuletzt in der Caspar-Hüttel-Straße in Eisleben oder der August-Bebel-Straße in Sangerhausen.