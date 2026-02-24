Serie von Transporteraufbrüchen Neue Masche bei Diebstahl aus Kleintransportern in Mansfeld-Südharz – was die Polizei jetzt rät

In Eisleben und Sangerhausen wurden erneut Kleintransporter aufgebrochen und wertvolle Werkzeuge gestohlen. Die Fallzahlen gehen zwar leicht zurück – doch die Polizei sieht eine neue Vorgehensweise der Täter. Welche Tipps sie nun gibt.