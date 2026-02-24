Ein junger Mann ist in Querfurt lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde mit mehreren Stichverletzungen im Bauchbereich gefunden.

In Querfurt ist ein junger Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Querfurt. – In der Nacht zu Dienstag ist ein 20-Jähriger mit Stichverletzungen im Buchenweg in Querfurt (Saalekreis) gefunden worden, teilt die Polizei mit.

Der Notarzt habe bei dem jungen Mann mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich festgestellt. Er sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizeieinsatz: Mann in Querfurt mit Stichverletzungen gefunden

Wie und durch wen diese verursacht wurden, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort seien Spuren gesichert worden. Ein mögliches Tatwerkzeug, so die Polizei weiter, wurde noch nicht gefunden.

Den Angaben zufolge wurden und werden noch Zeugen zu den Tatumständen befragt. Die Polizei bittet um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten genannt werden können.