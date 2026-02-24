Autofahrer müssen sich in der Dessauer Innenstadt neu orientieren. Was der Grund ist.

Dessau/MZ. - Die Dessauer Antoinettenstraße ist seit Montag auf Höhe des Fürst-Leopold-Carrés voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Kreuzung zur Ferdinand-von-Schill-Straße. Dort soll unter anderem die Straßendecke erneuert werden. Die Stadtwerke werden parallel dazu Leitungen erneuern und umverlegen.

Der Auto-Verkehr wird die Baustelle in den kommenden Wochen über die Fritz-Hesse-Straße umfahren. Die Arbeiten sind notwendig, da die Antoinettenstraße für den Umleitungsverkehr benötigt wird, wenn die Bauarbeiten des Bauvorhabens „Neubau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Katholische Kirche“ im Spätsommer beginnen.