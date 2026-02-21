Sie sind laut, werden immer mehr und lassen sich nicht vertreiben: Anwohner der Donaustraße in Dessau-Ziebigk beklagen zunehmend Belästigungen durch eine Krähenkolonie und haben sich an die Naturschutzbehörde gewandt. Was beim Vor-Ort-Termin herausgekommen ist.

Anwohner beklagen eine Krähenplage in der Platanenallee entlang der Donaustraße in Ziebigk.

Dessau/MZ. - Entlang der Donaustraße sind die Anwohner genervt. Erwin Schulenburg ist einer von ihnen, zeigt ein Video, das er mit seinem Handy am Morgen aufgenommen hat: Lautstark nähert sich eine Krähenkolonie. „Die Belästigung wird immer größer“, sagt er und ist nicht der Einzige, der das erlebt. An die nächsten Monate, wenn die Tiere brüten und ihre Jungen aufziehen, mag er gar nicht denken.