Am Schlossplatz hat es am Montag einen Unfall gegeben. Die beiden beteiligten Autos mussten danach abgeschleppt werden.

Unfall vor Parkplatz an der Dessauer Marienkirche - Audi kracht beim Abbiegen gegen einen BMW

Dessau/MZ. - Am Parkplatz an der Dessauer Marienkirche ist es am Montag, 23. Februar, zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Ein 62-jähriger Audi-Fahrer hatte gegen 13.40 Uhr den Schloßplatz in Richtung der Straße Am Lustgarten befahren und wollte dann nach links auf den Parkplatz vor der Marienkirche abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW, der die Schloßstraße in Richtung Schloßplatz befuhr.

Bei der Kollision verletzte sich die 20-jährige Fahrerin des BMW. Die junge Frau wurde nach einer medizinischen Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.