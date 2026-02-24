Der Mangel an Lehrern gefährdet die Unterrichtsversorgung. Zuständige Behörden sind für die Schulleiterinnen nicht erreichbar. Die suchen Hilfe bei Bildungsminister Riedel.

Hilferuf nach dramatischem Unterrichtsausfall - Schulleiterinnen sehen sich mit Problemen allein gelassen

Gut besucht war der CDU-Neujahrsempfang mit Bildungsminister Jan Riedel am Freitag in Köthen.

Köthen/MZ. - Sie hatten sich gut platziert. Sie kannten sich. Und sie hatten sich vorbereitet auf die Gesprächsrunde mit Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU). Die Leiterinnen der Köthener Grundschulen nutzten den verspäteten Neujahrsempfang der CDU zu bildungspolitischen Fragen, um sich ihre Probleme von der Seele zu reden und Antworten auf ihre Fragen von höchster Stelle zu bekommen. „Das ist verständlich, schließlich bilden Lehrer die Zukunft unseres Landes aus“, sagte CDU-Landtagsmitglied Olaf Feuerborn, der zu dieser Diskussion geladen hatte.