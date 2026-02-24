weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Wie viele Wahlhelfer die Gemeinde Südharz gewinnen will

Eil
Wo ab Donnerstag Warnstreiks im Nahverkehr drohen
Wo ab Donnerstag Warnstreiks im Nahverkehr drohen

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Wie viele Wahlhelfer die Gemeinde Südharz gewinnen will

Wer sich ehrenamtlich im Wahllokal engagiert, erhält ein so genanntes Erfrischungsgeld gezahlt.

Von Helga Koch 24.02.2026, 14:15
Für die Landtagswahl am 6. September sucht die Gemeinde Südharz bereits jetzt nach Wahlhelfern.
Für die Landtagswahl am 6. September sucht die Gemeinde Südharz bereits jetzt nach Wahlhelfern. Foto: Patrick Pleul/dpa

Südharz/MZ. - Der Countdown läuft: In einem reichlichen halben Jahr, am 6. September, soll der neue Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt werden. Doch schon jetzt begibt sich die Gemeinde Südharz auf die Suche nach Helfern für diese Wahl und hat deshalb einen Aufruf auf ihrer Internetseite gestartet.