Wer sich ehrenamtlich im Wahllokal engagiert, erhält ein so genanntes Erfrischungsgeld gezahlt.

Wie viele Wahlhelfer die Gemeinde Südharz gewinnen will

Für die Landtagswahl am 6. September sucht die Gemeinde Südharz bereits jetzt nach Wahlhelfern.

Südharz/MZ. - Der Countdown läuft: In einem reichlichen halben Jahr, am 6. September, soll der neue Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt werden. Doch schon jetzt begibt sich die Gemeinde Südharz auf die Suche nach Helfern für diese Wahl und hat deshalb einen Aufruf auf ihrer Internetseite gestartet.