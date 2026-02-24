Eil
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Wie viele Wahlhelfer die Gemeinde Südharz gewinnen will
Wer sich ehrenamtlich im Wahllokal engagiert, erhält ein so genanntes Erfrischungsgeld gezahlt.
24.02.2026, 14:15
Südharz/MZ. - Der Countdown läuft: In einem reichlichen halben Jahr, am 6. September, soll der neue Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt werden. Doch schon jetzt begibt sich die Gemeinde Südharz auf die Suche nach Helfern für diese Wahl und hat deshalb einen Aufruf auf ihrer Internetseite gestartet.